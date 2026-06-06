Tottenham mit Angebot für WM-Teilnehmer

Um den Kader für die kommende Saison zu stärken, will Tottenham Hotspur offenbar bei der Konkurrenz wildern. ‚The Athletic‘ berichtet von einem nicht bezifferten Angebot für Jan Paul van Hecke von Brighton & Hove Albion. Die Seagulls sollen die Eröffnungsofferte zwar abgelehnt haben, Gespräche über die Ablöse schreiten dem Bericht zufolge aber fort.

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Van Hecke kennt Spurs-Coach Roberto De Zerbi aus gemeinsamer Zeit in Brighton von 2022 bis 2024. Mit der Niederlande nimmt der Verteidiger an der Weltmeisterschaft teil und könnte dort seinen Wert nochmal steigern. Brighton versuchte zuletzt den bis 2027 datierten Kontrakt zu verlängern, van Hecke hat derzeit aber kein Interesse daran, ein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen.