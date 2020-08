Medien: Veerman verlässt St. Pauli

Henk Veerman und der FC St. Pauli gehen offenbar getrennte Wege. Wie das niederländische Fußballmagazin ‚Voetbal International‘ berichtet, verabschiedet sich der Stürmer in Richtung seines Ex-Klubs SC Heerenveen. Bereits am heutigen Freitag soll der Sturmtank den Medizincheck absolvieren.

In Hamburg steht Veerman noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag. Die Ablöse wird auf zwei Millionen Euro taxiert. Die Kiezkicker würden damit die Summe, die sie vor zwei Jahren an die Friesländer überwiesen haben, vervierfachen. In 38 Zweitligapartien war der 29-Jährige an 24 Treffern direkt beteiligt.