Fester Bundesliga-Wechsel: Campbell verlässt Dortmund

Die halbjährige Leihe von Cole Campbell zur TSG Hoffenheim war kein Erfolg. Der Außenstürmer von Borussia Dortmund konnte sich in Sinsheim nicht durchsetzen, folglich verzichtete die TSG auf die Aktivierung der Kaufoption. Beim BVB hat Campbell keine Perspektive mehr – und verlässt Schwarz-Gelb deshalb schon wieder.

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Diesmal wird der 20-Jährige dem BVB dauerhaft den Rücken kehren. Laut ‚Sky‘ schließt sich der U-Nationalspieler der USA der SV Elversberg an. Dort werde er noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren und einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.

Dem Bezahlsender zufolge sichern sich die Dortmunder eine Rückkaufklausel. Über die weiteren Modalitäten des Transfers ist noch nichts bekannt. Die Vereine haben sich schon auf den Transfer geeinigt, folglich wird sich Campbell zeitnah dem Bundesliga-Neuling anschließen. Dort ist er bereits der sechste Neuzugang für die kommende Spielzeit.