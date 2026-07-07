Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Fester Bundesliga-Wechsel: Campbell verlässt Dortmund

Borussia Dortmund gibt Cole Campbell ein zweites Mal ab. Erneut wechselt der US-Amerikaner innerhalb der Bundesliga.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Cole Campbell als Ersatzspieler bei Borussia Dortmund @Maxppp

Die halbjährige Leihe von Cole Campbell zur TSG Hoffenheim war kein Erfolg. Der Außenstürmer von Borussia Dortmund konnte sich in Sinsheim nicht durchsetzen, folglich verzichtete die TSG auf die Aktivierung der Kaufoption. Beim BVB hat Campbell keine Perspektive mehr – und verlässt Schwarz-Gelb deshalb schon wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diesmal wird der 20-Jährige dem BVB dauerhaft den Rücken kehren. Laut ‚Sky‘ schließt sich der U-Nationalspieler der USA der SV Elversberg an. Dort werde er noch in dieser Woche den Medizincheck absolvieren und einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.

Dem Bezahlsender zufolge sichern sich die Dortmunder eine Rückkaufklausel. Über die weiteren Modalitäten des Transfers ist noch nichts bekannt. Die Vereine haben sich schon auf den Transfer geeinigt, folglich wird sich Campbell zeitnah dem Bundesliga-Neuling anschließen. Dort ist er bereits der sechste Neuzugang für die kommende Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Elversberg
BVB
Cole Campbell

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Cole Campbell Cole Campbell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert