Bestätigter Corona-Fall beim FCN

Beim 1. FC Nürnberg hat sich bei einem vorsorglichen Corona-Test ein positiver Befund ergeben. Wie der Klub mitteilt, wurden die Mannschaft, das Trainerteam und der erweiterte Mitarbeiterstab untersucht.

Bei „mindestens einer Testperson“ wurde das Coronavirus festgestellt. Einige Testergebnisse stehen noch aus. „Der Verein hat bereits Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen und wird alle weiteren notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten“, heißt es in der weiteren Mitteilung. Ob die Partie am Sonntag beim FC St. Pauli (13:30 Uhr) stattfinden kann, ist daher fraglich.