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„90 Prozent“ – Dzeko-Entscheidung gefallen?

In den Verhandlungen um Edin Dzeko bahnt sich eine Entscheidung an. Schon in Kürze könnte Schalke Vollzug melden.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Edin Dzeko zeigt die Richtung an @Maxppp

Die Anzeichen verdichten sich, dass Stürmer Edin Dzeko (40) dem FC Schalke 04 für eine weitere Saison erhalten bleibt. Laut ‚Sky‘ hat der Poker in den vergangenen Stunden ordentlich Fahrt aufgenommen.

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Aktuell könne man „davon ausgehen, dass zu 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Dzeko-Deal mit Schalke in den kommenden Tagen über die Bühne gehen kann“, heißt es beim Pay-TV-Sender.

Hintergrund sei womöglich auch, dass die Verpflichtung von Innenverteidiger Maximilian Wöber (28) im Vergleich zu anderen Abwehrkandidaten deutlich günstiger geklappt hat.

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Für Dzeko streckt sich S04 finanziell. Zuletzt war von einem Jahresgehalt über 900.000 Euro die Rede, das mit Bonuszahlungen auf 1,3 Millionen Euro steigen kann. Dzeko würde beim Aufsteiger so zu den Topverdienern gehören.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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