Trotz Traumstart: Drei Verlierer beim BVB

Carney Chukwuemeka (22)

Nach einer enttäuschenden ersten Saison wollte der technisch versierte Offensivmann in diesem Jahr richtig angreifen. Der österreichische WM-Fahrer verkürzte sogar seinen Urlaub, um früher zur Mannschaft zu stoßen und erstmals eine komplette Vorbereitung für den BVB zu absolvieren. Wie in der vergangenen Saison bremsten Chukwuemeka jedoch Verletzungen aus. Wettbewerbsübergreifend stehen erst 78 Einsatzminuten und keine Torbeteiligung zu Buche – eine enttäuschende Bilanz.

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Justin Lerma (18)

Als großes Versprechen kam der Ecuadorianer im Sommer nach Dortmund. In den Testspielen ließ Lerma sein Talent bereits aufblitzen, aktuell sind die körperlichen Defizite aber noch zu groß, um unter Niko Kovac in der Profimannschaft eine Rolle zu spielen. Ein Leihgeschäft kam nicht zustande, für die Dortmunder Reserve darf der Mittelfeldakteur aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben nicht auflaufen. Momentan befindet sich der Neuzugang in der Sackgasse.

Ramy Bensebaini (31)

Der Innenverteidiger sollte eigentlich von Nico Schlotterbecks langfristiger Verletzung profitieren. Dazu kam es aber nicht, weil sich Bensebaini im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) selbst verletzte und wochenlang ausfiel. Inzwischen ist Schlotterbeck wieder zurück – und Bensebainis Startplatz in der defensiven Dreierreihe somit weg. Lediglich 21 Einsatzminuten sammelte der Algerier bislang.