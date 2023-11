Gedanken an Rücktritt? Klare Kante von Baumgart

Steffen Baumgart beschäftigt sich auch in Zeiten der anhaltenden sportlichen Krise nicht mit einem möglichen Rücktritt von seinem Traineramt beim 1. FC Köln. „Das ist kein Thema für mich. Ich habe eine Aufgabe, und die lautet: Den 1. FC Köln in der ersten Liga zu halten. Am 34. Spieltag möchte ich mit meinem Verein über dem Strich stehen – das ist mein Ziel“, versichert der 51-Jährige auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lediglich sechs Punkte stehen nach elf Spieltagen für den Tabellenvorletzten zu Buche. Dabei boten die Kölner insbesondere offensiv größtenteils schwache Vorstellungen. Angst vor der Entlassung habe er dennoch nicht, bekräftigt Baumgart: „Nein, ich beschäftige mich nicht mit solchen Szenarien.“ Am Freitagabend (20:30 Uhr) empfängt der FC den in dieser Bundesligasaison noch unbesiegten Rekordmeister Bayern München.