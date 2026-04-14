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La Liga

Barça: Nijstad zu teuer

von David Hamza - Quelle: Sport
Ruud Nijstad startet bei Twente Enschede durch @Maxppp

Der FC Barcelona spielt bei Ruud Nijstad (18) auf Zeit. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge ist den Katalanen die von Twente Enschede aufgerufene Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro zu hoch. Nijstad steht nur noch bis 2027 unter Vertrag.

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Grundsätzlich sei Barça weiter sehr überzeugt vom linksfüßigen Innenverteidiger und pflege den Kontakt, warte aber vorerst ab. Interesse am niederländischen U19-Nationalspieler wurde zuletzt auch einigen Topklubs aus der Bundesliga und Premier League nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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