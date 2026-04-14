Barça: Nijstad zu teuer

Der FC Barcelona spielt bei Ruud Nijstad (18) auf Zeit. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge ist den Katalanen die von Twente Enschede aufgerufene Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro zu hoch. Nijstad steht nur noch bis 2027 unter Vertrag.

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Grundsätzlich sei Barça weiter sehr überzeugt vom linksfüßigen Innenverteidiger und pflege den Kontakt, warte aber vorerst ab. Interesse am niederländischen U19-Nationalspieler wurde zuletzt auch einigen Topklubs aus der Bundesliga und Premier League nachgesagt.