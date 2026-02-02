Coup geglückt: Hertha verpflichtet Brekalo

Josip Brekalo läuft künftig in der 2. Bundesliga auf. Der Kroate verlässt den spanischen Erstligisten Real Oviedo nach einem halben Jahr schon wieder und schließt sich Hertha BSC an. Beim Hauptstadtklub unterschreibt der Flügelspieler einen Vertrag bis zum Sommer mit Option auf eine weitere Saison.

„Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativitätund Torgefahr. Wir sind sehr glücklich, dass er unsere Möglichkeiten in der Offensive noch einmal vergrößert“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber

Im Rennen um Brekalo setzt sich der Zweitligist gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Insbesondere aus Italien hatten mehrere Vereine ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen, der nach drei Jahren Abstinenz nach Deutschland zurückkehrt.

Im deutschen Oberhaus war Brekalo für den VfB Stuttgart aktiv, seine beste Zeit hatte er beim VfL Wolfsburg. Bei der Hertha soll er nun mithelfen, dass der Aufstieg gelingt.