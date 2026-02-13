Menü Suche
Kommentar
Premier League

Scouts vor Ort: United an Kalulu dran

von Lukas Weinstock - Quelle: Tuttosport
Pierre Kalulu akrobatisch am Ball @Maxppp

Manchester United könnte sich bei Juventus Turin bedienen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, reisen am kommenden Samstag zwei United-Scouts zum Spiel der Alten Dame gegen Inter Mailand, um Pierre Kalulu zu beobachten. Der Innenverteidiger steht noch bis 2029 bei Juve unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Turin gehört Kalulu zum Stammpersonal und ist unter Trainer Luciano Spalletti absoluter Leistungsträger. Der Franzose kam im vergangenen Sommer für rund 14 Millionen Euro vom AC Mailand. Sollte Juve den polyvalenten Abwehrspieler abgeben, winkt angesichts der steilen Entwicklung ein satter Transfergewinn.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Juventus
Man United
Pierre Kalulu

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Man United Logo Manchester United FC
Pierre Kalulu Pierre Kalulu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert