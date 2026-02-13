Scouts vor Ort: United an Kalulu dran

Manchester United könnte sich bei Juventus Turin bedienen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, reisen am kommenden Samstag zwei United-Scouts zum Spiel der Alten Dame gegen Inter Mailand, um Pierre Kalulu zu beobachten. Der Innenverteidiger steht noch bis 2029 bei Juve unter Vertrag.

In Turin gehört Kalulu zum Stammpersonal und ist unter Trainer Luciano Spalletti absoluter Leistungsträger. Der Franzose kam im vergangenen Sommer für rund 14 Millionen Euro vom AC Mailand. Sollte Juve den polyvalenten Abwehrspieler abgeben, winkt angesichts der steilen Entwicklung ein satter Transfergewinn.