Gerüchte um United & PSG: Was plant Ronaldo?

Angeblich will sich Juventus Turin zum Saisonende von Cristiano Ronaldo trennen. Grund ist das hohe Gehalt des Europameisters, das bei rund 30 Millionen Euro pro Jahr liegt. Sollte dem tatsächlich so sein, hätten die Bianconeri die Rechnung aber wohl ohne CR7 gemacht. Denn wie die ‚as‘ berichtet, verschwendet der 35-Jährige keinen Gedanken an einen baldigen Weggang.

Vielmehr wolle Ronaldo seinen bis 2022 datierten Kontrakt bei der Alten Dame erfüllen. Der Torjäger fühle sich pudelwohl in Turin, gleiches gelte für seine Familie. Ein Abschied kommt dem Bericht zufolge darum erst infrage, wenn das Arbeitspapier ausläuft.

United chancenlos?

Daran ändert offenbar auch das Interesse von Manchester United nichts. Der englische Rekordmeister, bei dem Ronaldo einst seinen internationalen Durchbruch schaffte, soll sich um eine Rückkehr des verlorenen Sohnes bemühen. Trotz großer Verbundenheit zu den Red Devils sieht der Portugiese dieses Kapitel aber wohl als beendet an.

Zuletzt kursierten zudem Gerüchte um eine Zukunft bei Paris St. Germain. Italienische Medien brachten einen Tauschdeal mit Neymar (28) ins Spiel. Ein solches Szenario dürfte aber weder im Interesse der Franzosen sein noch eine echte Option für Ronaldo. Stand heute.