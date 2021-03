Rummenigge spricht über Brozovic-Gerüchte

Das kolportierte Interesse des FC Bayern an Marcelo Brozovic von Inter Mailand entspricht offenbar nicht der Wahrheit. „Ehrlich gesagt, gab es da nie Kontakt“, erklärt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘. Brozovic war im vergangenen Transfersommer mit den Münchnern in Verbindung gebracht worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allgemein erwartet Rummenigge in diesem Jahr einen komplizierten Transfermarkt: „Schon im vergangenen Jahr ging der Markt am Stock, dieses Jahr wird es noch schlimmer sein. Ablösesummen sind um 50 Prozent gesunken, während Berater dafür gesorgt haben, dass die Spieler immer noch auf dem gleichen Niveau verdienen. Es fühlt sich so an, als würde jeder in Europa versuchen, die Gehaltskosten zu senken. Jeder Klub – ob groß, mittelgroß oder klein – hat seine Probleme.“