Van de Beek-Berater ätzt gegen United

Donny van de Beeks Berater Sjaak Swart ist mit der Jokerrolle seines Klienten bei Manchester United alles andere als zufrieden. Gegenüber dem niederländischen Fachportal ‚VoetbalPrimeur‘ geht der Agent mit den Red Devils hart ins Gericht: „Ein Einwechselspieler, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich könnte es nicht tun, vier Minuten vor Schluss noch zu spielen. Da müssten Sie mich auf der Bank lassen.“

Der Hintergrund: In den ersten beiden Pflichtspielen für United wurde van de Beek erst spät eingewechselt. Beim 3:2-Sieg über Brighton & Hove Albion durfte der 23-jährige Niederländer sogar erst in der Nachspielzeit auf den Rasen. „Aber ich muss sagen, dass er trotzdem drei gute Dinge getan hat. Er hat in diesen wenigen Minuten gut gearbeitet. Aber normalerweise hätten sie mit 1:7 verlieren müssen. Brighton traf fünf Mal den Pfosten und die Latte“, legt Swart nach. Im Mittelfeld setzt Chefcoach Ole Gunnar Solskjaer bislang auf Bruno Fernandes und Paul Pogba sowie einen Defensivspezialisten, der dem Duo den Rücken freihält.