Alvarez wählt neuen Klub | West Ham fordert absurde Ablöse

Barça ruft

Die Zukunft von Julián Alvarez ist seit Wochen ein großes Thema, schließlich sind einige Topklubs an den Diensten des Stürmers von Atlético Madrid interessiert. Paris St. Germain und der FC Arsenal haben in den vergangenen Wochen angeklopft und beim FC Barcelona steht Alvarez schon seit längerem ganz oben auf der Wunschliste. Spanische Medien berichten jetzt, dass der argentinische Nationalspieler sich mittlerweile klar positioniert hat.

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Laut der ‚Marca‘ will Alvarez die Colchoneros in diesem Sommer gerne verlassen, um sich einem größeren sportlichen Projekt zu widmen und regelmäßig um Titel mitzuspielen. Einen Wunschverein soll er auch schon ins Auge gefasst haben: den Ligarivalen aus Barcelona. Von den Katalanen möchte er jetzt aber erst signalisiert bekommen, dass sie den Deal finanziell stemmen können – ist Barça dazu in der Lage, die aufgerufenen 150 Millionen Euro irgendwie aufzutreiben?

Mehr als 90 Millionen für Fernandes?

Seit dem gestrigen Sonntag steht West Ham United als Premier League-Absteiger fest. Einige Stammkräfte könnten in der Folge das Weite suchen – so unter anderem Mittelfeldspieler Mateus Fernandes (21), der einige namhafte Interessenten auf den Plan gerufen hat.

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Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass sich Manchester United schon nach dem Portugiesen (ein Länderspiel) erkundigt hat. Auch der FC Arsenal und Paris St. Germain sind interessiert. Fernandes hat es zwar weder ins WM-Aufgebot geschafft noch konnte er den Gang in Liga zwei verhindern. Dennoch erhoffen sich die Hammers im Sommer einen waschechten Geldregen. Laut ‚Daily Mail‘ stellen sich die Engländer eine Ablöse von umgerechnet knapp 93 Millionen Euro vor.