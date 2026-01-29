Zahlen durchgesickert: Goretzka-Transfer immer konkreter

Leon Goretzka kann sich mit einem Abschied vom FC Bayern München anfreunden. „Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen. Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich werde mir alles anhören und gut abwägen“, bekräftigt der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Zeit‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vom Rekordmeister erwarte er eine „ehrliche“ Kommunikation. „Ich wäre enttäuscht, wenn es bei mir so laufen würde wie bei Thomas Müller“, schob der 30-Jährige eine kleine Spitze hinterher. Müller hatte vor rund einem Jahr aus den Medien erfahren müssen, dass er wohl keinen neuen Vertrag beim FCB erhält. Atlético Madrid und Tottenham Hotspur versuchen derzeit, Goretzka von einem Wechsel zu überzeugen.

Ob die Bayern Goretzka bis zum Deadline Day noch abgeben, wird sich womöglich schon heute entscheiden. Nach Bayerns Partie bei der PSV Eindhoven (2:1) am Mittwochabend wurde Trainer Vincent Kompany nach der Situation des 67-fachen Nationalspielers befragt und antwortete: „Ich weiß, dass ich morgen früh aufstehen muss und dann irgendwann so ein Gespräch haben muss mit Max oder mit Christoph - dass wir uns austauschen müssen über den Kader.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Leon Goretzka im Winter zu Atlético wechseln? Ja, er muss an seine WM-Chancen denken Nein, er sollte sich die Triple-Chance mit Bayern wahren Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Max Eberl stieß die Tür für einen Goretzka-Abgang noch weiter auf: „Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es gibt da noch keine Entscheidungen, die gefallen sind. Dementsprechend muss man sich auch an seiner Stelle Gedanken über die Zukunft machen, weil man nicht weiß, wie es weitergeht.“ Dass sich Goretzka über einen Abgang Gedanken macht, ist für Eberl deshalb „legitim“.

Vertreter von Atlético Madrid waren in dieser Woche in München und haben dem Achter einen sofortigen Transfer schmackhaft gemacht. Eine Entscheidung könnte schnell fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:11 Uhr): Laut dem Sportjournalisten Matteo Moretto hat Atlético den Bayern nun ein erstes offizielles Angebot unterbreitet. Die ‚Marca‘ bringt dabei eine Ablöse von zwei bis drei Millionen Euro ins Spiel und spekuliert, dass diese Summe den Münchnern trotz einer Forderung von zehn Millionen letztlich ausreichen könnte. Die Spanier seien zudem bereit, Goretzkas für die Restsaison ausstehendes Gehalt von 8,5 Millionen Euro zu tragen.