VfB: Mega-Preisschild für Jeltsch

Vor knapp 13 Monaten wechselte Finn Jeltsch im zarten Alter von 18 Jahren in die Bundesliga. Damals überwies der VfB Stuttgart 9,5 Millionen Euro für den deutschen U17-Welt- und Europameister an den 1. FC Nürnberg. Eine Summe, die sich für den VfB längst ausgezahlt hat.

Bei den Schwaben ist der inzwischen 19-Jährige Stammspieler und Leistungsträger. „Sein Profil passt sehr gut zu unserer Dominanz und Spielkontrolle. Im Spielaufbau ist er einer derjenigen, der es – auch innerhalb der Bundesliga – sehr gut macht. Bei seinen Dribblings stößt er stellenweise bis zum gegnerischen Strafraum vor. Diese Routine und Abgeklärtheit in diesem Alter, das ist schon beeindruckend“, lobte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zuletzt.

Dass europäische Topklubs auf das Profil des Innenverteidigers aufmerksam werden, ist die logische Konsequenz. Der VfB möchte Jeltsch aber nicht abgeben, „erst bei einer außergewöhnlich hohen Ablösesumme würde man am Neckar ins Grübeln kommen“, berichtet die ‚Bild‘.

50-Millionen-Preisschild

„Eine solche Summe dürfte bei rund 50 Millionen Euro liegen“, so das Boulevardblatt weiter. Mit Blick auf den Einkaufspreis darf der Bundesligist in der Zukunft also mit einem satten Transfergewinn rechnen. Sollte Jeltsch seine rasante Entwicklung weiter fortsetzen, könnte der Defensivspezialist sogar weitaus mehr Geld in die Stuttgarter Kassen spülen.