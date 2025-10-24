Real-Abgang steht fest: Endrick in die Bundesliga?

Der Trainerwechsel von Carlo Ancelotti zu Xabi Alonso hat Endricks Einsatzzeiten offensichtlich nicht gutgetan. In der laufenden Saison wurde der Mittelstürmer bislang kein einziges Mal von seinem neuen Coach eingesetzt. Deshalb zeichnete sich zuletzt bereits ab, dass er im Winter den Abflug macht.

Laut ‚Sky‘ ist eine Luftveränderung im Januar sogar beschlossene Sache. Gespräche über eine Leihe laufen, die Endrick unter Umständen sogar nach Deutschland führen könnte. Denn wie der Bezahlsender ausführt, fänden die Königlichen Gefallen daran, den 19-Jährigen in der Bundesliga zu parken.

Im Frühjahr hatten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig lose die Fühler ausgestreckt, Endrick wollte sich damals aber noch in Madrid durchsetzen. Inzwischen haben sich die Vorzeichen jedoch drastisch geändert, sodass die Klubs einen erneuten Vorstoß wagen könnten.

Insbesondere die Adler befinden sich auf der Suche nach Sturmverstärkungen. Interesse an Endrick bekunden allerdings auch Olympique Marseille, West Ham United, der FC Valencia und Real Sociedad.