Einigung: Bundesliga-Poker um Behrens entschieden

Der FC Augsburg steht kurz vor der Verpflichtung von Hennes Behrens (21). ‚Bild‘ und ‚Sky‘ berichten übereinstimmend von einer Einigung zwischen den Fuggerstädtern und der TSG Hoffenheim. Die Sockelablöse belaufe sich auf 3,5 Millionen Euro. Laut ‚Sky‘ bestehen zudem Boni in Höhe von bis zu einer Million Euro sowie eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel. Behrens erhalte einen Vertrag bis 2031.

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Zuletzt hatten auch der Hamburger SV, der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 Interesse am Linksverteidiger signalisiert. In Augsburg könnte er einen Abgang von Dimitrios Giannoulis (30) auffangen, der mit einem Abschied und einer Rückkehr in seine griechische Heimat in Verbindung gebracht wird.