Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Einigung: Bundesliga-Poker um Behrens entschieden

von Fabian Ley - Quelle: Bild | Sky
1 min.
Hennes Behrens beim 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der FC Augsburg steht kurz vor der Verpflichtung von Hennes Behrens (21). ‚Bild‘ und ‚Sky‘ berichten übereinstimmend von einer Einigung zwischen den Fuggerstädtern und der TSG Hoffenheim. Die Sockelablöse belaufe sich auf 3,5 Millionen Euro. Laut ‚Sky‘ bestehen zudem Boni in Höhe von bis zu einer Million Euro sowie eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel. Behrens erhalte einen Vertrag bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatten auch der Hamburger SV, der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 Interesse am Linksverteidiger signalisiert. In Augsburg könnte er einen Abgang von Dimitrios Giannoulis (30) auffangen, der mit einem Abschied und einer Rückkehr in seine griechische Heimat in Verbindung gebracht wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Augsburg
Hoffenheim
Hennes Behrens

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Hennes Behrens Hennes Behrens
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert