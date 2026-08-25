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Kommentar
FT-Exklusiv Ligue 1

HSV geht bei Ekomié leer aus

von Santi Aouna - Martin Schmitz
Jacques Ekomié (l.) im Trikot des SCO Angers @Maxppp

Jacques Ekomié (23) wird nicht zum Hamburger SV wechseln. Nach FT-Informationen hat sich der SCO Angers mit dem englischen Zweitligisten AFC Wrexham auf einen Wechsel des Gabuners geeinigt. Auch der Spieler hat dem Klub der Hollywoodstars Ryan Reynolds und Rob McElhenney zugesagt.

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Eigentlich hatte sich der Linksverteidiger auf einen Wechsel zu den Hanseaten festgelegt. Der Nordklub kam jedoch mit Angers in der Ablösefrage nicht überein. Ein Jahr vor Vertragsende forderte der Ligue 1-Klub eine Entschädigung in Höhe von sechs Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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