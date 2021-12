Coutinho-Gipfel noch dieses Jahr

Der FC Barcelona will Klarheit in der Personalie Philippe Coutinho. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ soll noch in diesem Jahr ein Treffen mit den Beratern des Brasilianers stattfinden, um dessen Zukunft zu klären. Barça würde sich wohl gerne schon im Januar von Coutinho trennen.

Grund ist das hohe Gehalt des 29-jährigen Topverdieners im Kader der Blaugrana. Coutinho selbst wäre nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Fraglich ist aber, ob sich ein Topklub für die Dienste des 63-fachen Nationalspielers interessiert. Konkrete Anfragen sollen bislang nicht eingegangen sein in Barcelona.