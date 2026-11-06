Urs Fischer hat sich auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern (Samstag, 15:30 Uhr) zu Nadiem Amiri geäußert. Dass sein Schützling von Jürgen Klopp nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, soll einen positiven Impuls auslösen: „Ich hoffe, dass Nadiem enttäuscht war. Jetzt muss er mit seinen Leistungen zeigen: Jetzt erst recht! Die Einstellung ist doch das Wichtigste.“

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Tatsächlich würde es den Mainzern guttun, wenn Amiri es schafft, besser zu performen. Die Nullfünfer kassierten drei Niederlagen in Folge – inklusive dem Aus im DFB-Pokal. Dabei hinkt auch Amiri seiner Topform aus der Vorsaison hinterher. Dass der 30-Jährige nicht im Aufgebot des DFB für die Nations League-Spiele ist, dürfte deshalb die wenigsten überraschen.