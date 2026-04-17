Sonntag im Finale: Bayern lockt Martínez

Seit seinem Wechsel vom FC Liverpool im Sommer ist Luis Díaz voll eingeschlagen. Der Kolumbianer überzeugte auf Anhieb und hat großen Anteil daran, dass die Mannschaft um Chefcoach Vincent Kompany noch um das Triple mitspielt. Bald könnte sich ein weiterer Kolumbianer zum Kader der Münchner gesellen.

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Wie die ‚tz‘ enthüllt, hat der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Samuel Martínez von Atlético Nacional aus Medellín geworfen. Dem Bericht zufolge gab es bereits einen Austausch zwischen der Scoutingabteilung der Bayern und der Spielerseite. Der 17-jährige Mittelfeldakteur gilt als vielversprechendes Talent und macht sich derzeit im Rahmen der U17-Südamerikameisterschaft in Paraguay einen Namen. Mit der kolumbianischen U17 kämpft er dort am Sonntag (22 Uhr) im Finale gegen Argentinien um den Titel.

Die Bayern sind jedoch nicht der einzige Topklub, der Interesse an dem Youngster zeigt. Dem Vernehmen nach haben auch die Premier League-Vertreter FC Liverpool und FC Chelsea ein Auge auf den Südamerikaner geworfen. Regularien der FIFA zufolge muss Martínez für einen Transfer nach Europa allerdings volljährig sein, weshalb sich die Interessenten noch bis April 2027 gedulden müssen. Wohin es den zentralen Mittelfeldspieler dann zieht, ist noch offen.