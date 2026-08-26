Bundesliga-Duo will Ratkov

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer blicken der FSV Mainz und der FC Augsburg offenbar nach Italien. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, zeigen die beiden Bundesligisten Interesse an Petar Ratkov von Lazio Rom. Die Laziali stehen einem Verkauf des 23-Jährigen offen gegenüber.

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Angebote von Dinamo Moskau und dem FC Southampton habe der Serbe bereits abgelehnt, auch Klubs aus Spanien sollen anklopfen. Erst vor einem halben Jahr war der 1,93 Meter große Rechtsfuß für 13 Millionen Euro von RB Salzburg in die italienische Hauptstadt gewechselt. Nach neun Spielen wartet Ratkov noch auf seinen ersten Treffer.