M’gladbach: Verrückte Transferwende um Güner

Macht Fenerbahce das Rennen im Poker um Can Armando Güner (18)? Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einem Treffen zwischen Vertretern des Offensivspielers und dem türkischen Topklub, in dem eine mögliche Zusammenarbeit diskutiert wurde. Eine finale Entscheidung habe der Linksfuß, der bei Borussia Mönchengladbach lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag steht, bislang nicht getroffen.

Update (15:01 Uhr): Nun meldet sich Rouven Schröder zu Wort. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Gladbachs Sportchef: „Ich kann nur sagen, dass für ihn bei uns kein einziges Angebot eingegangen ist. Wir werden ihn jetzt wieder hier integrieren und intern sicherlich Gespräche führen. Es war für alle sehr, sehr aufregend, glaube ich, aber Fakt ist, dass er ein Spieler von uns ist. Wir haben weder ein Angebot abgelehnt, noch Zahlen aufgerufen.“

Bis zuletzt wähnte sich ausgerechnet Stadtrivale Galatasaray in der Pole Position, der zwischenzeitlich sicher geglaubte Transfer kam aber nicht zustande. Nun könnte Fener den Zuschlag erhalten. Laut Erdem Acikgöz hat sich der Klub vom Bosporus mit den Fohlen sogar schon auf einen Deal verständigt. Ob sich diese Meldung bewahrheitet, bleibt vorerst abzuwarten.