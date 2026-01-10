Verlängerung stockt: Dembélé will XXL-Vertrag

Einen schnellen Abschluss der Gespräche über eine Vertragsverlängerung zwischen Paris St. Germain und Ousmane Dembélé wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist der 28-jährige Flügelstürmer mit dem aktuellen Angebot des Hauptstadtklubs nicht zufrieden.

Dem Ballon d’Or-Gewinner liegt eine Offerte von PSG vor, die ein Bruttojahresgehalt von 30 Millionen Euro vorsieht. Dembélé und seine Agenten möchten jedoch fast doppelt so viel im Vertragswerk vermerken lassen. Von einer Einigung sind die Parteien deshalb weit entfernt. Da Dembélés aktuell gültiger Kontrakt noch bis 2028 läuft, stehen die Beteiligten noch nicht unter all zu großem Druck.