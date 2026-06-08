So lange fehlt Karl

Zur Verletzung von Lennart Karl sickern weitere Informationen durch. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Offensivspieler des FC Bayern mit seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel sechs bis acht Wochen ausfallen wird. Die Verletzung zog sich Karl im DFB-Training zu. Der 18-Jährige verpasst die Weltmeisterschaft, seinen Kaderplatz nimmt Leipzig-Profi Assan Ouédraogo (20) ein.

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Bayern-Präsident Herbert Hainer verrät: „Ich habe ihm eine WhatsApp geschickt und ihm geschrieben, dass er jetzt nach vorne schauen muss, so groß die Enttäuschung natürlich auch ist. Denn er hat noch so eine tolle Zukunft vor sich. Lennart ist bei uns in bester medizinischer Behandlung und in seiner Mannschaft hat er ja auch ein Beispiel, wie schnell es wieder nach vorne gehen kann: Aleks Pavlovic fiel vor zwei Jahren unmittelbar vor der EM aus – und heute ist er Stammspieler in der Nationalmannschaft.“