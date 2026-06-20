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Vollständige Einigung um Casemiro

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Casemiro vor einem Spiel von Manchester United @Maxppp

In Kürze wird Casemiro als Neuzugang bei Inter Miami vorgestellt. Fabrizio Romano berichtet, dass das MLS-Franchise die Verpflichtung des 34-jährigen Brasilianers final eingetütet hat. In den vergangenen Wochen kristallisierte sich das Team von Superstar Lionel Messi bereits als neue Destination für den defensiven Mittelfeldspieler heraus.

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Verbal gibt es jetzt eine vollständige Übereinkunft der beteiligten Parteien. Es fehlt nur noch die Unterschrift und die offizielle Verkündung des Deals. Aktuell befindet sich Casemiro ohnehin in Nordamerika und nimmt mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug die Seleção Haiti mit 3:0.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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