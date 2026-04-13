Schalke verhindert Ndiaye-Sperre

Schalke 04 kann in der kommenden Zweitliga-Partie gegen Preußen Münster (Sonntag, 13:30 Uhr) auf Moussa Ndiaye zurückgreifen. Wie die Königsblauen mitteilen, war der Einspruch gegen eine Sperre des 23-jährigen Linksverteidigers erfolgreich.

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Ndiaye war in der gestrigen Partie bei der SV Elversberg (2:1) per Gelb-Roter Karte des Feldes verwiesen worden. Dem lag aber ein Wahrnehmungsfehler des Schiedsrichters zugrunde. Ndiaye wurde in der 51. Minute vielmehr selbst gefoult, als dass er seinen Gegenspieler Lukas Petkov erwischt hatte.