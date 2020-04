Bielefeld: Reges Interesse an Clauss

Jonathan Clauss‘ auslaufender Vertrag bei Arminia Bielefeld ist vielen Klubs nicht verborgen geblieben. „Er hat nicht verlängert und ist diesen Sommer ablösefrei. Mehrere Vereine in der Ligue 1, der Bundesliga, in Spanien und in England interessieren sich für sein Profil“, sagt sein Berater Vivien André gegenüber dem ‚kicker‘. Gespräche über eine Verlängerung des Rechtsaußen bei der Arminia blieben bislang ergebnislos.

Im Zuge der Coronakrise kann beim Tabellenführer der zweiten Liga kaum für die kommende Saison geplant werden. Sportchef Samir Arabi räumte zuletzt ein: „Wir stehen vor lauter Fragezeichen“. Im FT-Interview im November betonte Clauss, dass es „toll wäre, bei diesem Verein zu bleiben“, vor allem mit der Perspektive auf Bundesliga-Fußball auf der Alm. Ein Verbleib des 27-jährigen Franzosen ist daher nicht vom Tisch.