Besonderer Grund: Van Bommel lehnte Angebote ab

Mark van Bommel hat aus familiären Gründen mehrere Angebote zur Rückkehr auf die Trainerbank abgelehnt. Der momentan vereinslose Übungsleiter sagte bei ‚Ziggo Sport‘: „Ich habe mit Ruben (van Bommel Anm.d.Red.) darüber gesprochen, aber ich fand es besser, zu Hause zu bleiben.“ Der Sohn des einstigen Bayern-Profis spielt bei der PSV Eindhoven, laboriert derzeit aber an den Folgen einer schweren Knieverletzung. Um ihn zu unterstützen, sagte van Bommel den Interessenten ab.

Dem Bericht zufolge hätte Vater Mark bei einem Klub aus dem Nahen Osten und bei Celtic Glasgow unterschreiben können. „Er sagte, ich müsse gehen und es sei ihm egal, aber letztendlich habe ich diese Entscheidung für mich selbst getroffen. Es ist schöner, zu Hause bei der Familie zu sein. Deshalb hielt ich es für besser, jetzt nicht bei diesen Vereinen zu unterschreiben“, erklärte Coach van Bommel, der seit seiner Entlassung bei Royal Antwerpen im Jahr 2024 ohne Anstellung ist.