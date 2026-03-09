Menü Suche
Kehl reist nach Österreich: Gadou im BVB-Visier

Im Sommer werden neue Gesichter im Training von Borussia Dortmund erwartet. Ein talentierter Profi aus der österreichischen Bundesliga ist dem BVB zuletzt besonders positiv aufgefallen.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Nimmt den Ball gekonnt mit der Brust an: Joane Gadou @Maxppp

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Berichte über einen bevorstehenden Kaderumbruch bei Borussia Dortmund. Vor allem in der Abwehr kündigt sich Fluktuation an. Niklas Süle (30) erhält wohl keinen neuen Vertrag und steht zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung, wie es mit Nico Schlotterbeck (26) weiter geht, ist zur Stunde nicht bekannt.

Da ist es nur logisch, dass sich die BVB-Chefs mit neuen Verteidigern beschäftigen. Einer davon heißt Joane Gadou (19) und spielt bei RB Salzburg. Laut ‚Sky‘ finden die Dortmunder den 1,95 Meter großen Franzosen hochspannend. Untermauert wird der Bericht von der Tatsache, dass am Sportdirektor Sebastian Kehl höchstpersönlich beim gestrigen Spiel zwischen Rapid Wien und RB (1:0) zugegen war, um Gadou unter die Lupe nehmen.

Vertraglich ist der Hüne noch bis 2029 in der Mozartstadt gebunden. Ex-Klub Paris St. Germain besitzt dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption. Dass eine Verpflichtung des Toptalents sehr teuer werden könnte, ist den Borussia-Bossen bekannt. Zwar ist das Interesse verbrieft, ein konkreter Vorstoß, um Gadou an die Strobelallee zu lotsen, wurde aber noch nicht unternommen.

