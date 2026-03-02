City plant Rekord-Transfer

Bei Manchester City will man im Sommer keine halben Sachen machen. Aus einem Bericht von ‚Teamtalk‘ geht hervor, dass die Skyblues bereit sind, für einen Transfer von Tino Livramento sehr tief in die Taschen zu greifen. Um den 23-jährigen Engländer von Newcastle United zu verpflichten, soll City sogar einplanen, den Rekordtransfer für Außenverteidiger zu brechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Wechsel von Achraf Hakimi von Inter Mailand zu Paris St.-Germain ist aktuell auf Rang eins. Für den 27-jährigen Ex-BVB-Profi zahlten die Franzosen im Jahr 2021 noch 68 Millionen Euro Ablöse. In Manchester ist man sich sicher, dass für Livramento womöglich noch ein paar Millionen mehr benötigt werden. Der gebürtige Londoner hat noch einen bis 2028 gültigen Vertrag – und keine Ausstiegsklausel.