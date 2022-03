PSG: Di María-Abschied im Sommer?

Ángel Di María könnte Paris St. Germain nach sieben Jahren im Sommer den Rücken kehren. Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, geht die Tendenz bei den Klub-Verantwortlichen dahin, dem argentinischen Flügelspieler keinen neuen Vertrag anzubieten. Das Arbeitspapier des 34-Jährigen läuft am Saisonende aus.

In der laufenden Saison hat der Linksfuß seinen Stammplatz an Lionel Messi (34) verloren. Ungeachtet dessen ist Di María dem Bericht zufolge gewillt, in Paris zu bleiben. Aktuell stehen die Zeichen aber offenbar eher auf eine baldige Trennung.