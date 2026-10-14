Schon im Sommer hatte Malik Tillman (24) nach einem Jahr bei Bayer Leverkusen kurz davor gestanden, den Abflug zu machen. Statt zu wechseln, wollte der Spielmacher unter Carles Martínez einen neuen Anlauf wagen – nach aktuellem Stand der Dinge vergeblich.

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In Leverkusen läuft das Spiel an Tillman größtenteils vorbei. Nach sechs Einsätzen steht für den 2025 als Nachfolger von Florian Wirtz (23/FC Liverpool) gekommenen 35-Millionen-Mann lediglich ein Assist zu Buche. Folglich könnte es im Januar auf eine Beendigung des Missverständnisses hinauslaufen.

Durchbruch oder Abflug?

Die ‚Sport Bild‘ sieht die kommenden Wochen als richtungsweisend an. Sollte die letzte Chance nicht genutzt werden, „wird voraussichtlich ein Winter-Wechsel ein Thema“.

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Immerhin bringt Bayers Rekordzugang im Einsatz für die US-amerikanische Nationalmannschaft seine Leistung auf den Rasen. Deshalb soll es weiterhin in England Interessenten für den Rechtsfuß geben. Vor einigen Monaten waren Brighton & Hove Albion, der FC Fulham und der AFC Bournemouth konkret dran.