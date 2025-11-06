Schnäppchen-Klausel: VfB will Zweitliga-Knipser im Winter

Der VfB Stuttgart will im Winter in der zweiten spanischen Liga zuschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der vielversprechende Angreifer Jeremy Arévalo vom Racing Santander zu den Schwaben stoßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut für den VfB: Der 20-Jährige ist schon im Winter für moderate sieben Millionen Euro zu haben. Eine Ausstiegsklausel macht es möglich.

Weniger gut für den VfB: Hinzu käme laut ‚Sky‘ ein durchaus nennenswerter Unterschriftsbonus für den Spieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gar nicht gut für den VfB: Es gibt eine Menge Konkurrenz im Werben um Arévalo. Laut ‚Sky‘ zeigt auch Eintracht Frankfurt Interesse. Selbiges gilt für die AS Rom, Udinese Calcio und spanische Klubs.

Notfalls, so heißt es, würde Stuttgart auch bis Sommer warten, um den Spieler zu bekommen. Interesse hat Stuttgart auch an anderen jungen Stürmern wie William Osula (22/Newcastle United) oder Endrick (19/Real Madrid).

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer ist Arévalo?

Arévalo ist in Spanien geboren, spielt aber für Ecuador. Demnächst steht das Debüt im A-Team an. Kein Wunder, denn für Santander erzielt er in der laufenden Saison alle 85 Minuten ein Tor – sieben sind es bereits nach zwölf Einsätzen. Damit ist er wesentlich an der Tabellenführung seines Teams beteiligt.