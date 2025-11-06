Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schnäppchen-Klausel: VfB will Zweitliga-Knipser im Winter

Da der Transfer von Hyeon-gyu Oh zum VfB Stuttgart auf den letzten Drücker scheiterte, soll im Winter eine neue Offensivkraft her. Eine heiße Spur führt nun nach Spanien.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Gustavo Prado gegen Jeremy Arévalo @Maxppp

Der VfB Stuttgart will im Winter in der zweiten spanischen Liga zuschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der vielversprechende Angreifer Jeremy Arévalo vom Racing Santander zu den Schwaben stoßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut für den VfB: Der 20-Jährige ist schon im Winter für moderate sieben Millionen Euro zu haben. Eine Ausstiegsklausel macht es möglich.

Weniger gut für den VfB: Hinzu käme laut ‚Sky‘ ein durchaus nennenswerter Unterschriftsbonus für den Spieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gar nicht gut für den VfB: Es gibt eine Menge Konkurrenz im Werben um Arévalo. Laut ‚Sky‘ zeigt auch Eintracht Frankfurt Interesse. Selbiges gilt für die AS Rom, Udinese Calcio und spanische Klubs.

Notfalls, so heißt es, würde Stuttgart auch bis Sommer warten, um den Spieler zu bekommen. Interesse hat Stuttgart auch an anderen jungen Stürmern wie William Osula (22/Newcastle United) oder Endrick (19/Real Madrid).

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer ist Arévalo?

Arévalo ist in Spanien geboren, spielt aber für Ecuador. Demnächst steht das Debüt im A-Team an. Kein Wunder, denn für Santander erzielt er in der laufenden Saison alle 85 Minuten ein Tor – sieben sind es bereits nach zwölf Einsätzen. Damit ist er wesentlich an der Tabellenführung seines Teams beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
LaLiga 2
Stuttgart
Santander
Jeremy Alberto Arévalo Mera

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
LaLiga 2 LaLiga 2
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Santander Logo Racing Santander
Jeremy Alberto Arévalo Mera Jeremy Alberto Arévalo Mera
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert