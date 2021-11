Ein halber Vlahovic | „Finale“ für Barça

Conte vor Rückkehr in die Premier League

Das Stühlerücken unter den Trainern in der Premier League bleibt das bestimmende Thema auf der Insel. „Aus wegen Conte“, begründet der ‚Daily Star‘ die Entlassung von Nuno Espírito Santo bei Tottenham Hotspur. Nur vier Monate leitete der Portugiese die Geschicke bei den Londonern. Mit Antonio Conte haben die Spurs schon einen neuen Coach in der Hinterhand. Der Italiener, dem offenbar ein Vertrag mit einem stattlichen Gehalt von 17 Millionen Euro winkt, soll darüber hinaus von Eigentümer Daniel Levy ein hohes Transferbudget von fast 176 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen. „Neuer Chef bekommt Geld zum Ausgeben“, fasst der ‚Daily Express‘ die Lage zusammen.

Glänzender Vlahovic macht Juve neidisch

Infolge der neuerlichen Pleite von Juventus Turin gegen Hellas Verona (1:2) kommt das Umfeld der Alten Dame nicht zur Ruhe. Ein junger Stürmer aus Florenz stellt gleichzeitig die schwache Offensive des Rekordmeisters in den Schatten und weckt Begehrlichkeiten. „Sie spielen mit einem halben Vlahovic“, vergleicht die ‚Tuttosport‘ die Leistungen des 21-Jährigen mit jenen von Federico Chiesa, der dagegen bei Juve nur selten überzeugen kann. Dusan Vlahovic zieht mit acht Treffern nach elf Einsätzen großes Interesse der Bianconeri auf sich. Daher nennt die italienische Zeitung den Serben „das große Januar-Ziel für den Angriff“ im kommenden Transferfenster.

Druck in Spanien

Alle spanischen Vereine müssen sich mächtig strecken, wenn sie das Achtelfinale in der Champions League erreichen wollen. „Es ist ein Finale“, titelt die ‚Sport‘ vor dem wichtigen Auswärtsspiel des FC Barcelona am heutigen Abend in Kiew (21 Uhr), wo „nur der Sieg zählt“. In die gleiche Kerbe schlägt die ‚as‘ und schreibt, dass die „Champions am Rande“ stehen. Dabei holt die Zeitung Real sowie Atletico Madrid, den FC Sevilla und den FC Villarreal mit ins Boot, die ebenfalls dringend positive Resultate für den Einzug in die K.O.-Runde benötigen.