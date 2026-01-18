Eintracht bestätigt Toppmöller-Entlassung

Eintracht Frankfurt hat die Trennung von Trainer Dino Toppmöller nun auch offiziell bestätigt. Sportvorstand Markus Krösche erklärt, man sei „in der sportlichen Führung und gemeinschaftlich im Vorstand nach intensiver interner Bewertung zu der Überzeugung gelangt, dass wir aufgrund der rückläufigen Entwicklung in den letzten Wochen einen neuen sportlichen Impuls benötigen.“ Dem „Anspruch, als Eintracht Frankfurt für einen dynamischen, aggressiven und kompakten Fußball zu stehen, sind wir in dieser Saison bislang nur unzureichend gerecht geworden.“

U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier sollen interimsweise übernehmen, wobei Schmitt „die federführende Rolle“ zukomme. „Das gibt uns die erforderliche Zeit, die Trainerposition dauerhaft zu besetzen“, so Krösche. Toppmöller betont derweil: „Ich hätte sehr gerne mit dieser Mannschaft weitergearbeitet und mich weiter den Herausforderungen, die da sind, gestellt. Aber ich akzeptiere die Entscheidung. Ich bin jeden Tag mit großer Leidenschaft und Freude zur Eintracht gegangen und bin, unabhängig der derzeit unbefriedigenden Situation, die zweifelsohne da ist, stolz auf das, was wir gemeinsam in den vergangenen zweieinhalb Jahren erreicht haben. Schade, dass es nicht gemeinsam weitergeht.“