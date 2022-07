St. Pauli: Paqarada in die Bundesliga?

Hinter dem Verbleib von Linksverteidiger Leart Paqarada beim FC St. Pauli steht offenbar ein Fragezeichen. Laut ‚Bild‘ sind Klubs aus der Bundesliga am 27-jährigen Kosovaren interessiert. Zudem sei die erste Liga Paqaradas Ziel.

Hinzukommt, dass der gebürtige Aachener beim Kiezklub nur noch einen Vertrag bis Saisonende besitzt. Pauli steht also unter Verkaufsdruck. Sportchef Andreas Bornemann am ‚Sport1‘-Mikrofon über Paqaradas Zukunft: „Sicher kann man sich nie sein. Wir wissen, was der Vertrag hergibt, der läuft noch bis zum Saisonende.“