Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Leistner-Rückkehr bahnt sich an

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Toni Leistner beim Training von Hertha BSC @Maxppp

Dynamo Dresden sucht nach dem Karriereende von Stefan Kutschke (37) nach neuen Führungsspielern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Sachsen dabei auf Toni Leistner gestoßen, der nach Ablauf seines Vertrags bei Hertha BSC ablösefrei zu haben ist. Der 35-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2013 für die SGD.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ersten Gespräche mit Leistner wurden bereits geführt und der Innenverteidiger passt optimal ins Profil, das Dresden in diesem Sommer sucht. Trainer Thomas Stamm hob dabei zuletzt gewisse Eigenschaften besonders hervor: „Du musst auch Charakterstärke und Persönlichkeit dazuholen. Da gilt es, nicht nur auf Qualität auf dem Platz zu achten.“ In der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsfuß für die Berliner in 28 Pflichtspielen auf dem Rasen und wäre somit in der Verfassung, seinem neuen Verein sofort weiterzuhelfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Dresden
Hertha
Toni Leistner

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Hertha Logo Hertha BSC
Toni Leistner Toni Leistner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert