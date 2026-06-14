Leistner-Rückkehr bahnt sich an

Dynamo Dresden sucht nach dem Karriereende von Stefan Kutschke (37) nach neuen Führungsspielern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Sachsen dabei auf Toni Leistner gestoßen, der nach Ablauf seines Vertrags bei Hertha BSC ablösefrei zu haben ist. Der 35-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2013 für die SGD.

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Die ersten Gespräche mit Leistner wurden bereits geführt und der Innenverteidiger passt optimal ins Profil, das Dresden in diesem Sommer sucht. Trainer Thomas Stamm hob dabei zuletzt gewisse Eigenschaften besonders hervor: „Du musst auch Charakterstärke und Persönlichkeit dazuholen. Da gilt es, nicht nur auf Qualität auf dem Platz zu achten.“ In der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsfuß für die Berliner in 28 Pflichtspielen auf dem Rasen und wäre somit in der Verfassung, seinem neuen Verein sofort weiterzuhelfen.