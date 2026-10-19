Kees Smit bleibt vorerst bei AZ Alkmaar. Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2030. Smit steht auf dem Zettel etlicher Topklubs, unter anderem der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Barcelona, der FC Liverpool und Manchester United wurden schon mit Smit in Verbindung gebracht. Für den Niederländer, der im März für die A-Nationalmannschaft debütierte, standen zuletzt 60 Millionen Euro als mögliche Ablöse im Raum.

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„Ich fühle mich hier sehr wohl und es gibt noch viel zu lernen“, sagt Smit über seine Verlängerung. Sportdirektor Niels van Duinen erklärt: „Es wurde viel über Kees gesagt und geschrieben. Er ist ein unglaublich großes Talent, aber die Stärke dieser Vertragsverlängerung liegt vor allem in dem Gefühl, das Kees bei AZ hat. Er will hier wirklich etwas aufbauen und etwas erreichen. Das ist etwas, was man im heutigen Fußball nicht oft sieht.“