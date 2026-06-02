Dante kehrt zum FC Bayern zurück

Dante kehrt zurück zum FC Bayern. Der 42-Jährige übernimmt ab der kommenden Saison die U23 der Münchner. Dante spielte zwischen 2012 und 2015 für den deutschen Rekordmeister und gewann unter anderem 2013 das Triple. Am Freitag bestritt der Innenverteidiger das letzte Spiel seiner Karriere für den OGC Nizza, nun wechselt der Brasilianer an die Seitenlinie. Bei Bayerns U23 tritt Dante die Nachfolge von Holger Seitz an.

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Herzlich willkommen zurück in München! 👋#Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. 🤝



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Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer sagt: „Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohen Niveau Profi war, arbeiten wollen. Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, und war auch mit 42 Jahren in Nizza immer noch Vorbild in Sachen Einstellung und Professionalität für seine Mitspieler. Mit diesem Mind-Set hat er uns in den Gesprächen überzeugt. Dass er seine erste Trainer-Station hier beim FC Bayern, bei dem er 2013 maßgeblich am Triple-Gewinn beteiligt war, antritt, macht diese Geschichte für alle Beteiligten umso schöner.“