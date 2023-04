Alli nie wieder für Besiktas?

Delle Alli hat die Türkei verlassen und befindet sich wieder in England. Zunächst wird sich der 26-jährige Ex-Nationalspieler laut ‚The Athletic‘ auf der Insel weiteren Tests bezüglich seiner anhaltenden Verletzung unterziehen. Seine Reha wird Alli ebenfalls in seiner Heimat abschließen. Alli steht noch bis 2024 beim FC Everton unter Vertrag und ist bis Ende der laufenden Saison an Besiktas verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der Mittelfeldspieler anschließend nochmal nach Istanbul zurückkehrt und dort zu weiteren Einsätzen kommt, steht derweil noch nicht fest. Sein letztes Spiel im Trikot der Schwarzen Adler bestritt Alli im Februar. Anfang der Woche ließ Besiktas-Trainer Senol Gunes offen, wie es mit Alli weiter geht: „Wenn er bleiben will, lass ihn bleiben. Wenn er gehen will, lass ihn gehen.“

Lese-Tipp

Auch Bundesligisten dran: Barça will 20-Millionen-Mann Güler