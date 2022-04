Hansa verlängert mit Toptorjäger Verhoek

John Verhoek bleibt Hansa Rostock erhalten. Wie die Hanseaten mitteilen, wird der Vertrag des Niederländers bis 2024 verlängert. „Es passt einfach alles. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl – Rostock ist eine lebenswerte Stadt. Das Gesamtpaket aus den Bedingungen rund um den Verein, die Beziehung zu den fantastischen Fans und den erfolgreich eingeschlagenen Weg: Das gibt man nicht so leicht auf“, kommentiert der Routinier die Einigung.

Verhoek traf in dieser Saison 17 Mal – so oft wie noch nie ein Spieler für Rostock in der zweiten Liga. Sportvorstand Martin Pieckenhagen lobt die Mentalität des 33-Jährigen: „Bei John zeigt sich, dass sich Geduld und harte Arbeit immer auszahlen. John hat eindrucksvoll bewiesen, dass sich ein Spieler auch mit über 30 Jahren immer noch weiterentwickeln kann, wenn er den nötigen Ehrgeiz dazu hat. John hat sich von Saison zu Saison gesteigert, seitdem er für den FC Hansa Rostock spielt. Er ist heute einer der Toptorjäger der zweiten Liga und wir sind froh, dass er und seine Familie weiterhin in Rostock bleiben.“