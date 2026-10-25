Bayern-Duo fällt aus

Neben Trainer Vincent Kompany muss der FC Bayern gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) auch auf zwei Profis verzichten. Wie der Rekordmeister offiziell bestätigt, steht Aleksandar Pavlovic (22) aufgrund „leichter Wadenbeschwerden“ nicht zur Verfügung.

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Aleksandar Pavlović (leichte Wadenbeschwerden) und Bara Ndiaye (Blinddarm-Operation) stehen dem FC Bayern beim Spiel in Freiburg nicht zur Verfügung. — FC Bayern München (@FCBayern) October 25, 2026

Zudem kann Bara Sapoko Ndiaye, der zuletzt in der Champions League gegen den FC Arsenal (2:2) eingewechselt wurde und auch für den heutigen Bundesliga-Kader vorgesehen war, nicht mitwirken. Der 18-jährige Mittelfeldspieler musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen.