Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

FC kommuniziert Hübers-Verletzung

von Lukas Hörster - Quelle: fc.de
1 min.
Timo Hübers wird abtransportiert @Maxppp
BVB 1-0 Köln

Der 1. FC Köln hat sich zur Verletzung von Timo Hübers aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) am gestrigen Samstag zu Wort gemeldet. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat die MRT-Untersuchung eine nicht näher beschriebene „schwere Knieverletzung“ ergeben.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Timo Hübers hat gestern eine schwere Knieverletzung erlitten. Das ergab am Sonntagvormittag die MRT-Untersuchung. Am Montag wird er operiert.

Lieber Hübi, wir stehen eng an Deiner Seite und wünschen Dir viel Kraft und eine schnellstmögliche Genesung. Wir denken alle an Dich ❤️
Bei X ansehen

Der Plan sieht nun vor, dass Hübers am morgigen Montag operiert wird. Wie lange der 29-jährige Abwehrchef dem FC fehlen wird, bleibt offen. Laut der ‚Bild‘ rechnet man in der Domstadt eher mit sechs als drei Monaten Ausfallzeit. Den auslaufenden Vertrag mit Hübers könnten die Kölner jedoch als Zeichen der Rückendeckung dennoch verlängern, heißt es.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Köln
Timo Hübers

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Köln Logo 1. FC Köln
Timo Hübers Timo Hübers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert