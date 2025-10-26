Bundesliga
FC kommuniziert Hübers-Verletzung
Der 1. FC Köln hat sich zur Verletzung von Timo Hübers aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) am gestrigen Samstag zu Wort gemeldet. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, hat die MRT-Untersuchung eine nicht näher beschriebene „schwere Knieverletzung“ ergeben.
1. FC Köln @fckoeln – 13:02
Timo Hübers hat gestern eine schwere Knieverletzung erlitten. Das ergab am Sonntagvormittag die MRT-Untersuchung. Am Montag wird er operiert.Bei X ansehen
Lieber Hübi, wir stehen eng an Deiner Seite und wünschen Dir viel Kraft und eine schnellstmögliche Genesung. Wir denken alle an Dich ❤️
Der Plan sieht nun vor, dass Hübers am morgigen Montag operiert wird. Wie lange der 29-jährige Abwehrchef dem FC fehlen wird, bleibt offen. Laut der ‚Bild‘ rechnet man in der Domstadt eher mit sechs als drei Monaten Ausfallzeit. Den auslaufenden Vertrag mit Hübers könnten die Kölner jedoch als Zeichen der Rückendeckung dennoch verlängern, heißt es.
