FC Bayern: Treffen mit Kvaratskhelia-Bruder enthüllt
Der FC Bayern kümmert sich schon frühzeitig um die potenziellen Stars von morgen. Ein prominenter Name könnte an die Säbener Straße wechseln.
Am morgigen Mittwoch (21 Uhr) trifft Khvicha Kvaratskhelia mit Paris St. Germain im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Bayern. Auf dem Georgier ruhen einmal mehr die Hoffnungen des Hauptstadtklubs. Genau hinschauen wird auch dessen Bruder Tornike Kvaratskhelia.
Denn laut der georgischen Ausgabe der ‚Gazzetta dello Sport‘ befindet sich der 16-Jährige im Visier der Bayern. Mehr noch: Die Zeitung berichtet, dass der Youngster vor wenigen Tagen nach München geflogen ist, um sich mit Verwantwortlichen des Rekordmeisters zu treffen.
Kvaratskhelia hatte erst am Wochenende gegen Dinamo Batumi sein Kaderdebüt für die Profis von Dinamo Tiflis gefeiert. Der georgische U17-Nationalspieler ist wie sein Bruder auf Linksaußen beheimatet. Auch andere europäische Topklubs sollen interessiert sein.
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