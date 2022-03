Vier Kandidaten: Wer übernimmt bei United?

Manchester United hat offenbar aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Der englische Rekordmeister lässt sich bei der Suche nach einem neuen Trainer Zeit, um eine Lösung zu finden, die den Klub langfristig in die Erfolgsspur bringen kann. Der Sportliche Leiter John Murtough sprach zuletzt nicht ohne Grund von einem „gründlichen Prozess“. Interimscoach Ralf Rangnick soll zum Saisonende den Weg freimachen und in die angedachte Beraterrolle schlüpfen.

Der ‚Times‘ zufolge gibt es drei Kandidaten, mit denen sich die Red Devils besonders intensiv befassen: Mauricio Pochettino, Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) und Luis Enrique (Nationaltrainer Spanien). Wobei Erstgenannter dem Vernehmen nach der absolute Wunschkandidat ist. Der Argentinier steht zwar noch bis 2023 bei Paris St. Germain unter Vertrag, ein Abschied aus der französischen Hauptstadt im Sommer gilt aber hinter vorgehaltener Hand als beschlossene Sache. Zinedine Zidane soll dann übernehmen.

Spur nach Madrid?

Etwas überraschend bringt die ‚Times‘ aber auch Carlo Ancelotti als vierte Option ins Spiel. Der Italiener steht trotz einer bislang überzeugenden Saison bei Real Madrid nach dem verpatzten Achtelfinal-Hinspiel gegen PSG in der Kritik. Auch in Madrid gilt Pochettino als möglicher Trainer für die kommende Spielzeit.

Was für Ancelotti spräche: Der 62-Jährige ist ein Vertrauter von United-Legende Sir Alex Ferguson und kann bekanntlich auch gut mit dem nicht immer pflegeleichten Cristiano Ronaldo (37). Eine Verpflichtung Ancelottis ist bislang aber wohl nur einer von vielen Gedankengängen am Old Trafford. Der „gründliche Prozess“ bei Uniteds Trainersuche ist in vollem Gange.