Heftige Juve-Pleite: Spalletti mit Selbstzweifeln

Luciano Spalletti, Trainer von Juventus Turin, geht nach der gestrigen Pleite gegen Lazio Rom (0:3) hart mit sich selbst ins Gericht. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte der 67-Jährige: „Wenn wir so sind, wie wir sind, entscheidet der Zufall über unser Schicksal. Ob mir die Mannschaft folgt? Bis gestern hätte ich dir noch mit Ja geantwortet. Heute weiß ich es wahrscheinlich nicht. Ich mache mir Sorgen: Ich muss mir Fragen stellen, warum wir schlechter werden. Und ich muss vor allem mich selbst unter die Lupe nehmen.“

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Juve steht nach sieben Spielen mit elf Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Die Kritik aus dem Umfeld der Alten Dame wird immer lauter. Besonders die Fans sind erbost und verließen in Scharen noch vor dem Abpfiff der Partie das Stadion. Die Zuschauer, die blieben, machten durch ein gellendes Pfeifkonzert auf sich aufmerksam.