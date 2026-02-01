Maier unterschreibt bei Dárdai

Arne Maier verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Augsburg. Wie Ujpest Budapest mitteilt, hat der 27-jährige Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Das Arbeitspapier in der Fuggerstadt wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund des ungewöhnlichen Karriereschritts: Mit Pál Dárdai ist Maiers Förderer aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC mittlerweile Sportdirektor bei Ujpest. Der Ex-Chefcoach der Alten Dame war die Triebfeder hinter dem Transfer. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, darunter Pál Dárdai, waren motivierend und haben mir Selbstvertrauen gegeben, und ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit meiner Leistung zurückzahlen“, bestätigt Maier.