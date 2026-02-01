Bundesliga
Maier unterschreibt bei Dárdai
@Maxppp
Arne Maier verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Augsburg. Wie Ujpest Budapest mitteilt, hat der 27-jährige Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Das Arbeitspapier in der Fuggerstadt wäre zum Saisonende ausgelaufen.
FC Augsburg @FCAugsburg – 14:00
Arne #Maier wechselt zu #Újpest Budapest! Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende entspricht der #FCA dem Wunsch des 27-Jährigen nach einer neuen sportlichen Perspektive. Für Rot-Grün-Weiß erzielte der Mittelfeldspieler 10 Tore in 118 Spielen! ⚽Bei X ansehen
👉 Alles Gute für deine Zukunft, Arne! 🍀
Hintergrund des ungewöhnlichen Karriereschritts: Mit Pál Dárdai ist Maiers Förderer aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC mittlerweile Sportdirektor bei Ujpest. Der Ex-Chefcoach der Alten Dame war die Triebfeder hinter dem Transfer. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, darunter Pál Dárdai, waren motivierend und haben mir Selbstvertrauen gegeben, und ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit meiner Leistung zurückzahlen“, bestätigt Maier.
