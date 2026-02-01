Menü Suche
Maier unterschreibt bei Dárdai

von Lukas Hörster
Arne Maier mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Arne Maier verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Augsburg. Wie Ujpest Budapest mitteilt, hat der 27-jährige Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Das Arbeitspapier in der Fuggerstadt wäre zum Saisonende ausgelaufen.

FC Augsburg
Arne #Maier wechselt zu #Újpest Budapest! Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende entspricht der #FCA dem Wunsch des 27-Jährigen nach einer neuen sportlichen Perspektive. Für Rot-Grün-Weiß erzielte der Mittelfeldspieler 10 Tore in 118 Spielen! ⚽

👉 Alles Gute für deine Zukunft, Arne! 🍀
Hintergrund des ungewöhnlichen Karriereschritts: Mit Pál Dárdai ist Maiers Förderer aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC mittlerweile Sportdirektor bei Ujpest. Der Ex-Chefcoach der Alten Dame war die Triebfeder hinter dem Transfer. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen, darunter Pál Dárdai, waren motivierend und haben mir Selbstvertrauen gegeben, und ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit meiner Leistung zurückzahlen“, bestätigt Maier.

Bundesliga
Augsburg
Újpest
Arne Maier

Bundesliga Bundesliga
Augsburg Logo FC Augsburg
Újpest Logo Újpest Budapest
Arne Maier Arne Maier
