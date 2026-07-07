Portugal-Trainer tritt zurück

Roberto Martínez hat Konsequenzen aus dem WM-Aus gegen Spanien (0:1) gezogen. „Ja, dies war mein letztes Spiel für die portugiesische Nationalmannschaft. Der Zyklus geht damit zu Ende. Mir bleiben die Erinnerungen und ich hoffe, dass auch die Portugiesen diese dreieinhalb Jahre in schöner Erinnerung behalten“, unterstrich der Nationaltrainer im Anschluss an die Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach steht mit Jorge Jesus, der bis Ende Juni dieses Jahres in Saudi-Arabien bei Al-Nassr an der Seitenlinie stand und nun seit einer Woche vereinslos ist, bereits als Nachfolger fest. Neben der Nationalmannschaftskarriere von Martínez ging am gestrigen Montagabend auch die Ära von Cristiano Ronaldo zu Ende. Der Superstar hatte im Vorfeld betont, dass es seine letzte WM sein wird.